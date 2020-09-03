На крыше павильона «Рабочий и колхозница» выступят Tesla Boy и группа «Свидание»

Проект «Музыка на крыше» завершится концертами Tesla Boy и группы «Свидание». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Выступления пройдут 10 и 13 сентября на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Tesla Boy исполнят несколько песен из их нового русскоязычного альбома «Андропов», а также порадуют зрителей своими лучшими хитами. Группа «Свидание» обещает представить на ВДНХ свои лучшие композиции, которые, по мнению организаторов, «не только придутся по душе молодежи, но и вызовут приятную ностальгию у гостей постарше».

Оба концерта планируют провести под открытым небом. Но в случае непогоды артисты и зрители переместятся в просторный зал на первом этаже павильона. Начало выступлений назначено на 19.00. Приобрести билеты можно на сайте проекта.

Весной Tesla Boy выпустили клип на песню «Проспект». Сингл стал саундтреком к сериалу «Содержанки». Ранее Антон Севидов рассказал «Афише Daily» о том, почему группа внезапно запела по-русски, а также о советской культуре, Алле Пугачевой и фестивале «Боль».