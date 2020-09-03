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Видео дня: Михаил Шуфутинский спел песню «Третье сентября» в эфире инстаграма

Николай Удинцев
Сегодня в 20:37

Певец Михаил Шуфутинский выложил в свой инстаграм запись эфира, в котором он исполняет песню «Третье сентября».

За день до этого Шуфутинский анонсировал, что не будет 3 сентября нигде выступать, а поедет на день рождения к своему другу. Тем не менее он пообещал подписчикам инстаграма провести вечерний эфир, на котором исполнит «Третье сентября» и поздравит всех с их семейными праздниками.

«Дорогие друзья, я счастлив, что сегодня я вместе с вами, а вы вместе со мной поддерживаете песню «Третье сентября», поддерживаете мое скромное творчество в этот прекрасный почти еще летний, но уже вечер ранней осени».

Певец давно знает о популярности песни «Третье сентября» в интернете, но в этом году он подготовился к этому дню основательно. Во-первых, директор по фотографии Степан Франковский снял для него стильные 3D-снимки, во-вторых, он сходил на шоу «Что было дальше?», в-третьих, завел канал в «Клипах», аналоге TikTok от «ВКонтакте», где все видео и шутки были посвящены «Третьему сентября».

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