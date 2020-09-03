Видео дня: Михаил Шуфутинский спел песню «Третье сентября» в эфире инстаграма

Певец Михаил Шуфутинский выложил в свой инстаграм запись эфира, в котором он исполняет песню «Третье сентября».

За день до этого Шуфутинский анонсировал, что не будет 3 сентября нигде выступать, а поедет на день рождения к своему другу. Тем не менее он пообещал подписчикам инстаграма провести вечерний эфир, на котором исполнит «Третье сентября» и поздравит всех с их семейными праздниками.