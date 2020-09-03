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Вышел трейлер фильма Гаспара Ноэ «Вечный свет» с Шарлоттой Генсбур

Анастасия Цой
Сегодня в 17:58

Вышел трейлер фильма Гаспара Ноэ «Вечный свет» («Lux Æterna»). Главные роли исполнили Шарлотта Генсбур и Беатрис Далль.

Фильм рассказывает о ведьмах. Вот что про него пишет «Афиша»: «Это грандиозный пранк, щелбан Годару, Карлу Теодору Дрейеру, Достоевскому <…>, издевательство над самой структурой кинематографа, с отсылками к средневековому ведовству и чужим фильмам на ту же тему, а еще картина о том, что кинопроизводство — это настоящий ад безо всякого чистилища перед этим».

Премьера фильма прошла еще в прошлом году на Каннском кинофестивале. Однако на большие экраны он выйдет только 23 сентября, а в России — 19 ноября.

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