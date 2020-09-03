Вышел трейлер фильма Гаспара Ноэ «Вечный свет» с Шарлоттой Генсбур

Вышел трейлер фильма Гаспара Ноэ «Вечный свет» («Lux Æterna»). Главные роли исполнили Шарлотта Генсбур и Беатрис Далль.

Фильм рассказывает о ведьмах. Вот что про него пишет «Афиша»: «Это грандиозный пранк, щелбан Годару, Карлу Теодору Дрейеру, Достоевскому <…>, издевательство над самой структурой кинематографа, с отсылками к средневековому ведовству и чужим фильмам на ту же тему, а еще картина о том, что кинопроизводство — это настоящий ад безо всякого чистилища перед этим».