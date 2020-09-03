Лето 2020 оказалось самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений

Лето 2020 года оказалось самым теплым в Северном полушарии за всю историю наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Самые высокие аномалии сформировались в Арктике: в российском секторе температура среднесезонная была на 3-5 градусов выше нормы, а в канадском — на 3-4 градуса. В Арктике прошедшее лето оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — уточнил Вильфанд.

Конкретно в России это лето оказалось не самым жарким и даже не попало в топ-3, оказавшись на четвертом месте за всю историю наблюдений. В европейской части страны средняя температура была на 1-2 градуса выше нормы, а в азиатской — на 2-5 градусов.

И все же самое жаркое лето прошло, началась осень, а с ней и новый учебный год. По этому поводу «Афиша Daily» собрала реакцию школьников на 1 сентября.