ФБК выпустил фильм-расследование из Томска. Это второе видео из поездки по Сибири

Фонд борьбы с коррупцией выпустил второй фильм-расследование из поездки по Сибири. На этот раз — из Томска. Ролики снимали перед тем, как Алексей Навальный был отравлен.

«С чего начинается ваш день? Наверное, вы встаете, включаете свет, открываете кран, ставите чайник, готовите завтрак, потом, возможно, спускаетесь на лифте и идете на работу. Казалось бы, при чем тут коррупция?

Если вы житель Томска, то очень даже при чем. Совершая все эти действия, вы напрямую платите «Единой России». Власть в городе захватила настоящая коммунальная мафия, и все ваши деньги за свет, за воду, за обслуживание домов идут в карман депутатам-единороссам», — говорится в описании к видео на ютьюбе.