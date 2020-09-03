ФБК выпустил фильм-расследование из Томска. Это второе видео из поездки по Сибири

Фонд борьбы с коррупцией выпустил второй фильм-расследование из поездки по Сибири. На этот раз — из Томска. Ролики снимали перед тем, как Алексей Навальный был отравлен.
«С чего начинается ваш день? Наверное, вы встаете, включаете свет, открываете кран, ставите чайник, готовите завтрак, потом, возможно, спускаетесь на лифте и идете на работу. Казалось бы, при чем тут коррупция?
Если вы житель Томска, то очень даже при чем. Совершая все эти действия, вы напрямую платите «Единой России». Власть в городе захватила настоящая коммунальная мафия, и все ваши деньги за свет, за воду, за обслуживание домов идут в карман депутатам-единороссам», — говорится в описании к видео на ютьюбе.
Вчера стало известно, что у Алексея Навального нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала комментария от российских властей и заявила, что оппозиционера отравили специально, чтобы заставить его замолчать.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он все еще находится в коме в тяжелом состоянии.
Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. Российские власти считают, что нет никакого повода для их обвинений.