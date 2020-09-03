«Агора» рассказала об условиях содержания школьницы, отправленной ФСБ в психдиспансер

Глава «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале рассказал об условиях, в которых содержится 14-летняя школьница, которую с конца августа держат в психоневрологическом диспансере после обыска ФСБ.

Чиков написал, что адвокату «Агоры» Владимиру Васину 3 сентября удалось встретиться с девочкой. Она рассказала, что находится в палате, где помимо нее еще 12 человек: 9 мальчиков и 3 девочки. Школьница отметила, что спать разрешают только в нижнем белье, несмотря на то, что разнополых подростков держат в одной комнате. Она сказала, что это вызывает у нее стеснение.

Она также сообщила, что спать необходимо по 13 часов в сутки, а стаканы и бутылки с водой запрещены. По ее словам, пить воду можно только из‑под крана. Отвечая на вопросы Васина, девочка сказала, что ее в диспансере не обижают.

Школьница добавила, что за все время пребывания в психоневрологическом диспансере с ней один раз поговорил психолог и проверили сердце, также она прошла врачебную комиссию, по результатам которой суд принял решение о ее принудительной госпитализации.

В аппарате уполномоченного по правам человека заявили изданию «Подъем», что не собираются проверять информацию, которую сообщил Чиков. «Мы не комментируем и не проверяем слова васиных, агоровых… У нас есть свой институт, поэтому давайте мы не будем распыляться», — сказали журналистам.

Примерно так же отреагировали и в пресс-службе красноярского детского омбудсмена. «Рабочий день почти закончился, давайте завтра», — ответили там на запрос.

1 сентября суд постановил принудительно госпитализировать 14-летнюю школьницу. При этом эксперт Агоры — профессор и доктор медицинских наук Владимир Менделевич — не нашел оснований для госпитализации. Он назвал подобное решение «грубым нарушением принципов психиатрической диагностики», а также «необоснованным, неаргументированным и недоказанным выводом».

ФСБ отправила 14-летнюю школьницу в психоневрологический диспансер из‑за подписки на группу «Колумбайна». Сестра девочки рассказала, что сотрудники службы ворвались в дом с обыском в пять утра, ее родителей запугали и заставили подписать «добровольное» соглашение об обследовании. Во время разговоров по телефону с главврачом ПНД родителям обещали, что девочку выпустят после 1 сентября.