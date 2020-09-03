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Сергей Фургал рассказал об угрозах генерала, который ведет его дело

Анастасия Цой
Сегодня в 16:28

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал на заседании суда, что генерал-майор Следственного комитета Юрий Буртовой, который ведет его дело, угрожал ему, добиваясь признания вины. Об этом пишет «Медуза».

По словам Фургала, Буртовой угрожал, что его бывшую жену Ларису Стародубову и приемную дочь привлекут к уголовной ответственности по статье о мошенничестве и отправят в СИЗО «Лефортово», где находится сам экс-губернатор. Это произошло, когда рядом не было адвокатов: следователь пригласил его, чтобы показать досудебное соглашение с бывшим деловым партнером Сергея Фургала Андреем Кареповым, который тоже арестован по этому делу.

Известно, что Карепов, который по версии следствия в начале 2000-х был связан с ОПГ «Тимофеевские», заключил сделку со следствием и дал показания против Фургала.

Фургал не признает вину и говорит, что в отношении него фабрикуется уголовное дело. Само преследование он называет политически мотивированным.

Бывший губернатор также попросил уважать мнение жителей Хабаровского края, которые уже два месяца выходят на митинги, требуя открытого разбирательства. В ответ на это прокурор заявил, что Фургал хочет использовать общественное движение в своих личных целях: «Сегодня я вижу, что он прозрел, он посмотрел на публичные демонстрации и вдруг пришел к выводу, что он великий государственный деятель».

Протесты в Хабаровске начались в первой половине июля и продолжаются до сих пор, это самые массовые акции в истории города. Изначально митингующие требовали только того, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последнее время среди лозунгов появились антипутинские, жители начали выступать против действующей власти. Ирина Шихман сняла фильм о протестах в крае.

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