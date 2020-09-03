«Афиша» совместно с ИМИ выпустит книгу об истории главных хитов постсоветской поп-музыки

«Афиша» совместно с Институтом музыкальных инициатив (ИМИ) выпустит книгу «Не надо стесняться». Она будет посвящена историям создания главных хитов постсоветской поп-музыки.

О песнях расскажут их создатели: исполнители, авторы текстов, композиторы, продюсеры, клипмейкеры и другие. Книга будет основана на номере журнала «Афиша», вышедшем в декабре 2011 года. В нем были собраны истории 99 отечественных поп-хитов с 1991 по 2011 годы. Создатели книги добавили к этому материалу десятки новых песен — как вышедших за последнее десятилетие, так и более ранних. Кроме того, некоторые интервью из журнала к сегодняшнему дню устарели и для книги были сделаны заново.

Среди авторов интервью — журналисты «Афиши» (бывшие и нынешние), «ИМИ.Журнала», The Flow, «Медузы», «Вечернего Урганта», Forbes и других изданий. Сейчас книга проходит финальную стадию редактуры.

Пока можно прочитать одно интервью, которое вошло в «Не надо стесняться». Его взял шеф-редактор «ИМИ.Журнала» Максим Динкевич у Михаила Шуфутинского. Музыкант рассказал о песне «Третье сентября», возвращении в новую Россию из эмигрантской Америки, мемах и эволюции шансона.