Лукашенко назвал отравление Навального фальсификацией. Он «перехватил» разговор Варшавы и Берлина

Александр Лукашенко на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального ядом типа «Новичок». Он сослался на некий «разговор Варшавы с Берлином», пишет белорусское информагентство «БелТА».

Президент Беларуси заявил, что у Запада «появилась новая фишка» — «опять «Новичок», опять отравление». По его словам, белорусские спецслужбы могут подтвердить, что «никакого отравления Навального не было».

«Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему — Навальному — хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация», — сказал Лукашенко Мишустину.