Лукашенко назвал отравление Навального фальсификацией. Он «перехватил» разговор Варшавы и Берлина

Александр Лукашенко на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального ядом типа «Новичок». Он сослался на некий «разговор Варшавы с Берлином», пишет белорусское информагентство «БелТА».
Президент Беларуси заявил, что у Запада «появилась новая фишка» — «опять «Новичок», опять отравление». По его словам, белорусские спецслужбы могут подтвердить, что «никакого отравления Навального не было».
«Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему — Навальному — хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация», — сказал Лукашенко Мишустину.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отравление Навального в России никому не было выгодно.
Ранее стало известно, что у оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося сейчас в коме в немецкой клинике «Шарите», нашли следы отравления ядом типа «Новичок». Европейские и мировые лидеры призвали Москву найти и наказать виновных, а создатели «Новичка» усомнились в отравлении им Навального — ученые назвали другое предполагаемое вещество.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, ранее показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.