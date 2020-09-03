Ник Кейв выпустит концерт «Idiot Prayer» как фильм и лайв-альбом

Музыкант-экспериментатор Ник Кейв выпустит свой сольный концерт «Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace» как лайв-альбом и фильм, сообщает Pitchfork. В кинотеатрах концерт выйдет 5 ноября, на виниле — 20 ноября.

«Мне нравится играть деконструированные версии моих песен на этих шоу, перегонять их в первозданные формы — с особым акцентом на выбор слов. Я чувствую, будто заново открываю песни снова и снова, и начинаю думать о том, чтобы вернуться в студию и записать эти переосмысленные версии — всегда, когда на это есть время», — признавался Ник Кейв во время анонса выступления.