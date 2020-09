Ник Кейв выпустит концерт «Idiot Prayer» как фильм и лайв-альбом

Музыкант-экспериментатор Ник Кейв выпустит свой сольный концерт «Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace» как лайв-альбом и фильм, сообщает Pitchfork. В кинотеатрах концерт выйдет 5 ноября, на виниле — 20 ноября.

Ник Кейв отыграл этот концерт в гордом одиночестве в лондонском концертном зале Alexandra Palace. «Idiot Prayer» стал завершением трилогии фильмов «20 000 Days on Earth» и «One More Time with Feeling».

В прошлом октябре Ник Кейв выпустил новый альбом своей группы The Bad Seeds — «Ghosteen». Это завершение начавшейся с «Push the Sky Away» альбомной трилогии на века и второй части единственной в своем роде дилогии о боли и скорби — пока Ник Кейв работал над предыдущим своим альбомом «Skeleton Tree», погиб его 15-летний сын Артур.