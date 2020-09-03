перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
THR: Disney не знает, что делать с Черной Пантерой после смерти Боузмана 13:02
Epsilon/Getty Images Представительница потерпевших по делу Ефремова обратилась в полицию после угроз от адвоката актера
Представительница потерпевших по делу Ефремова обратилась в полицию после угроз от адвоката актера 13:00
Дэвид Блейн на воздушных шарах поднялся в небо на высоту 7 километров. И спрыгнул вниз на парашюте 12:40
«Красивые» автономера можно будет купить на «Госуслугах». Стартовая цена может достигать 6 млн руб 11:57
Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима 11:19
Tai’s Captures/Unsplash В России за сутки выявили 4995 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 4995 пациентов с COVID-19 10:52
Михаил Ефремов признал свою вину в суде 10:35
«ВКонтакте» защитит пользователей от шуток про 3 сентября 10:25
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами 9:27
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в сериале Netflix «Преступник» 4:33
The Graham Norton Show/YouTube Актер Джон Бойега обвинил создателей «Звездных войн» в расовой дискриминации
Актер Джон Бойега обвинил создателей «Звездных войн» в расовой дискриминации 4:00
Кристен Стюарт сыграла в рождественской романтической ЛГБТ-комедии «Самый счастливый сезон» 2:49
МИД Украины назвало отравление Навального «бесчеловечной расправой Кремля» 2:00
Король Таиланда восстановил в статусе свою фаворитку. Почти год она, вероятно, провела в тюрьме 1:38
В США появилась бумажная клавиатура. Ее можно распечатать и использовать с ноутбуком 0:35
Danielsampaioneto/Pixabay В Канаде изобрели очки, которые препятствуют прокрастинации
В Канаде изобрели очки, которые препятствуют прокрастинации Вчера в 23:28
Ученые научились бороться с раком груди при помощи пчелиного яда Вчера в 23:05
Принц Гарри и Меган Маркл начнут сотрудничать с Netflix Вчера в 23:01
Создатели «Новичка» усомнились в отравлении им Навального и назвали вероятное вещество-отравитель Вчера в 21:39
Группа Silverstein представила альтернативную версию своей песни «Infinite» Вчера в 21:39
Отключить рекламу

Представительница потерпевших по делу Ефремова обратилась в полицию после угроз от адвоката актера

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:00

Представительница потерпевших по делу об аварии с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина обратилась в полицию после угроз от адвоката актера Эльмана Пашаева. Об этом сообщает ТАСС.

«После слов адвоката Пашаева в мой адрес о том, что он «рано или поздно со мной разберется», я написала заявление в правоохранительные органы с просьбой принять предусмотренные законом меры, так как воспринимаю эти угрозы реально», — сказала она.

Бутырина также подчеркнула, что Пашаев трижды лишался своего статуса, привлекался к уголовной ответственности по статье о вымогательстве и был осужден условно по статье о самоуправстве. Кроме того, представительница потерпевшей стороны заявила, что показания свидетелей Ефремова ложные.

«Я бы хотела остановиться на свидетелях защиты, они нас изумили. Что неведомо поразило, Кобец, Гаев и Бадасян давали заведомо ложные показания, даже зная об уголовной ответственности», — сказала она.

Ранее в ходе судебного заседания 3 сентября прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Она добавила, что его исправление возможно «лишь в условиях изоляции от общества». Актер же признал свою вину, сказав, что «не спал несколько ночей».

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить