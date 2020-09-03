Представительница потерпевших по делу Ефремова обратилась в полицию после угроз от адвоката актера

Представительница потерпевших по делу об аварии с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина обратилась в полицию после угроз от адвоката актера Эльмана Пашаева. Об этом сообщает ТАСС.

«После слов адвоката Пашаева в мой адрес о том, что он «рано или поздно со мной разберется», я написала заявление в правоохранительные органы с просьбой принять предусмотренные законом меры, так как воспринимаю эти угрозы реально», — сказала она.

Бутырина также подчеркнула, что Пашаев трижды лишался своего статуса, привлекался к уголовной ответственности по статье о вымогательстве и был осужден условно по статье о самоуправстве. Кроме того, представительница потерпевшей стороны заявила, что показания свидетелей Ефремова ложные.

«Я бы хотела остановиться на свидетелях защиты, они нас изумили. Что неведомо поразило, Кобец, Гаев и Бадасян давали заведомо ложные показания, даже зная об уголовной ответственности», — сказала она.

Ранее в ходе судебного заседания 3 сентября прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Она добавила, что его исправление возможно «лишь в условиях изоляции от общества». Актер же признал свою вину, сказав, что «не спал несколько ночей».

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.