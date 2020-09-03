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Дэвид Блейн на воздушных шарах поднялся в небо на высоту 7 километров. И спрыгнул вниз на парашюте

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:40

Американский иллюзионист Дэвид Блейн поднялся в небо над Аризоной на высоту выше 7,5 километра. Для этого он использовал воздушные шары. Посмотреть видео трюка Блейна под названием «Вознесение» можно на ютьюбе.

Блейн поднялся в небо при помощи 52 воздушных шаров, наполненных гелием. Полет длился час. Иллюзионист, держась одной рукой за связку шаров, стартовал с платформы в пустыне, а в конце фокуса приземлился на землю на парашюте. Изначально Блейн собирался подняться на высоту 5,48 километра, но в итоге вознесся в небо на высоту 7,58 километра. Он посвятил весь трюк своей девятилетней дочери Дессе.

При полете иллюзионист воспользовался специальным устройством, которое распределяло вес его тела и нагрузку на страховку, закрепленную на теле. Благодаря этому приспособлению создавалось впечатление, будто Блейн летит, держась за шары только одной рукой. Также на высоте, где воздух стал слишком разреженным, иллюзионист воспользовался кислородным баллончиком.

О том, что Блейн устроит трюк, стало известно в середине августа. Сам Блейн заявил у себя в твиттере, что на подготовку трюка ему понадобилось целое десятилетие. «Давайте поднимем магию на новый уровень», — написал он.

В апреле 2019 года Блейн столкнулся с обвинениями в сексуальном насилии. Двумя годами ранее, в 2017 году, бывшая британская модель Наташа Принс также обвинила Дэвида Блейна в изнасиловании. Она заявила, что уличный маг изнасиловал ее летом 2004 года на вечеринке в лондонском особняке в районе Челси.

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