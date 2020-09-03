«Красивые» автономера можно будет купить на «Госуслугах». Стартовая цена может достигать 6 млн руб

Минэкономики разработало правила продаж «красивых» автомобильных и мото-номеров через портал госуслуг. Проект постановления об этом уже направлен в правительство, а расценки смогут достигать 6 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Автомобилистам предоставят возможность выбирать нужные им номера на портале госуслуг, затем его нужно будет выкупить на аукционе.

Самыми дорогими станут номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или В888ВВ) — начальная цена составит 600 тыс. рублей. Номера с одинаковыми буквами и круглыми цифрами, например, А100АА, обойдутся автомобилистам минимум в 450 тыс. рублей. Мотоциклетные номера с цифрами 0001, 0002, и так далее (например, 0001ММ) будут стоить 200 тыс. руб. Наконец, за 5 тысяч рублей можно будет купить любой номер без специальных сочетаний и повторяющихся символов.

При этом уточняется, что каждый регион сможет увеличить или уменьшить базовую цену в десять раз — так что теоретически начальная цена автомобильного номера может достигать 6 млн рублей, а мотоциклетного — 2 млн.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года, однако эксперты прогнозируют, что сроки будут переноситься из‑за технической сложности проекта. Уточняется, что торги будут идти месяц, а один человек может поучаствовать не более, чем в пяти аукционах. Доходы от торгов поровну поделят федеральный и региональные бюджеты.

При этом, коммерческие онлайн-аукционы существуют уже сегодня: «красивый» номер на них можно купить вместе с машиной-«донором», которая после покупки вернется обратно продавцу — госзнак на таких торгах по цене иногда перевешивает саму машину. Средняя цена на подобных аукционах — 300 рублей, но встречаются номера за 18 млн рублей (У999УУ99), 5 млн рублей (А444АА77) и 3,5 млн рублей (А222АА77 и О888ОО97). Согласно новым правилам, покупая машину с «красивым» номером, автомобилист должен будет заплатить государству его аукционную цену.