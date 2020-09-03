Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия возобновила международное авиасообщение на взаимной основе еще с тремя государствами — Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Египет (Каир) будут совершаться три рейса в неделю, а в Эмираты (Дубай) и Мальдивы (аэропорт Велана) — по два. Также оперштаб продолжает мониторинг стран, с которыми должно быть возобновлено авиационное сообщение.

Как утверждается в сообщении на сайте правительства России, решение было принято на основе принципов взаимности и исходя из эпидемиологических критериев — 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1.

Также будет увеличено воздушное сообщение со Швейцарией до 4 раз в неделю. Теперь в страну будут летать два рейса «Аэрофлота» (Москва — Женева — Москва) и два — Swiss Air (Цюрих — Москва — Цюрих). До этого они выполнялись авиакомпаниями с частотой один раз в неделю.

1 сентября запрет на авиасообщение с Россией сняла Польша: правительство страны исключило Россию из списка государств, куда нельзя летать из‑за коронавируса.

В середине августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Ранее запрет на рейсы из России также сняла Австрия. Кроме того, с 1 августа возобновлено международное сообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией, а также открыта граница с Абхазией.

Ранее, в конце марта, на фоне пандемии коронавируса Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства.