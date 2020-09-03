Актер Джон Бойега обвинил создателей «Звездных войн» в расовой дискриминации

Британский актер Джон Бойега, известный по роли Финна в трилогии «Звездные войны», обвинил студию Disney в расовой дискриминации. Свои претензии к создателям «Звездных войн» он высказал в интервью GQ.

По мнению Бойеги, его персонажа, который изначально был более значим для трилогии, несправедливо отодвинули на второй план. Актер утверждает, что студия намеренно дискриминирует темнокожих артистов.

«Когда вы участвуете в подобных проектах, вам необязательно все будет нравиться. Я сказал студии, что вводить чернокожих персонажей, продвигать их как наиболее важных во франшизе, а после уводить на второй план — это нехорошо», — сказал Бойега.

По мнению актера, студия Disney обошлась несправедливо и с другими актерами из «Звездных войн» — Оскаром Айзеком, Наоми Аки и Келли Мари Трэн. При этом кинематографисты хотели, чтобы актеры считали свое участие в большом проекте отличным опытом.

«Нет, нет и нет. Я соглашусь на эту сделку, когда это действительно будет отличный опыт. Мне дали прекрасную возможность, но я попал в индустрию, которая оказалась совершенно не готова ко мне», — считает актер.

Финальная часть новой трилогии «Звездные войны: Скайуокер. Восход» вышла в российский прокат в декабре прошлого года, рецензию Станислава Зельвенского на фильм можно прочитать здесь, а интервью с Оскаром Айзеком — здесь. В данный момент киностудия Lucasfilm работает над очередным фильмом во вселенной «Звездных войн». Он появится на экранах в 2023 году.