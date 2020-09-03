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МИД Украины назвало отравление Навального «бесчеловечной расправой Кремля»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:00

Министерство иностранных дел Украины назвало отравление политика Алексея Навального «бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком». Об этом сказано в официальном заявлении ведомства.

В МИДе Украины считают, что зарубежные страны должны отреагировать на случившееся «надлежащим образом» — например, ввести санкции. Отравление Навального в Украине расценивают как «очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека».

«Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства», — сказано в заявлении.

Накануне стало известно, что у оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося сейчас в коме в немецкой клинике «Шарите», нашли следы отравления ядом типа «Новичок». Создатели «Новичка» усомнились в отравлении им Навального — ученые назвали другое предполагаемое вещество.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, ранее показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.

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