Король Таиланда восстановил в статусе свою фаворитку. Почти год она, вероятно, провела в тюрьме

Женщина была лишена титула консорта и звания генерал-майора в октябре прошлого года из‑за чрезмерной амбициозности. По мнению короля, фаворитка вела себя нелояльно и «пыталась поднять себя до статуса королевы». В течение почти года Вонгватжирапакди предположительно содержалась в тюрьме.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн , также известный как Рама Х, восстановил в статусе свою официальную фаворитку Сининат Вонгватжирапакди, сообщает The Bangkok Post.

После восстановления в статусе Сининат Вонгватжирапакди прилетела в Германию, куда во время пандемии переехал Рама Х. По информации Bild, монарх лично встречал ее в аэропорту.

Сининат Вогнватжирапакди 35 лет, она бывшая медсестра, которая в 2015 году вошла в охрану короля. Статус официальной фаворитки девушка получила в июле 2019 года — этот титул не использовался в Таиланде почти 100 лет.

В апреле в таиландской провинции Краби полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере залива Тонсай — они застряли в стране из‑за пандемии коронавируса.