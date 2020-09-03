В США появилась бумажная клавиатура. Ее можно распечатать и использовать с ноутбуком

Ученые создали процесс печати, во время которого на бумагу или картон наносятся молекулы с высоким содержанием фтора — это позволяет внедрить в материал электрические схемы. Таким образом исследователи напечатали клавиатуру, которую можно подключить к любому устройству.

Инженеры из американского Университета Пердью придумали Bluetooth-клавиатуру, которая выглядит как обычный лист бумаги. Об этом рассказал портал Gizmodo.

По словам создателей, уже через несколько лет подобную клавиатуру сможет распечатать кто угодно. Для клавиатуры не потребуется электричество — она вырабатывает энергию от контакта с пальцами пользователя.

Канадские ученые тем временем изобрели очки, которые помогают повысить продуктивность — они сообщают пользователю, когда тот прокрастинирует.