Группа Silverstein представила альтернативную версию своей песни «Infinite»

Первоначальная версия сингла вышла в девятом студийном альбоме группы «A Beautiful Place To Drown» в марте. По словам гитариста Silverstein Пола Марка Руссо, новая «Infinite» обращается к вопросам ментального здоровья и тревоги.

«Infinite» родилась в черной дыре тревожности — неспособности вспомнить нормальное состояние, из страха незнания того, когда это ощущение закончится и закончится ли вообще», — сказал Руссо.

По словам музыканта, пандемия COVID-19 способствовала появлению тревоги и беспокойства, которые, по мнению Руссо, понятны практически каждому современному человеку. В последнее время, признался гитарист, он испытывает все больше печали — и потому решил записать новую версию песни, более соответствующую его нынешнему состоянию.

Группа Silverstein появилась в канадском городе Берлингтон в 2000 году. Она была названа в честь датского писателя и поэта Шела Сильверстина. За 20 лет существования коллектив записал десять альбомов, последний из которых вышел прошлой весной.