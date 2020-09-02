Навального отравили ядом типа «Новичок», Греция откроет границу и другие новости дня

У Алексея Навального нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала комментария от российских властей и заявила, что Навального отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

В России за последние сутки выявили 4952 новых пациента с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились 1 005 000 человек.

В Минске пришли с обыском в офис IT-компании PandaDoc Микиты Микадо. Бизнесмен назвал это проявлением репрессий и сказал, что теперь не знает о местонахождении некоторых своих сотрудников.

Башкирский шихан Куштау наконец получил статус особо охраняемой территории. Теперь добыча полезных ископаемых на нем невозможна.

В Петербурге разрешили работу кинотеатров, фуд-кортов и проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий (кроме публичных). Запреты будут сняты 12 сентября.

Греция откроет границу для россиян с 7 сентября. Пока в страну смогут въезжать только 500 человек в неделю.

Netflix полностью локализует сервис в России. Теперь он предложит российским зрителям русскоязычный интерфейс, субтитры и дубляж, а платить за подписку можно будет в рублях.

Московские власти собираются запустить в метро систему FacePay для оплаты проезда сканированием лица. Ее начнут внедрять в экспериментальном режиме с 1 октября.

В возрасте 76 лет умер народный артист России Борис Клюев, известный по роли Майкрофта Холмса и Николая Воронина. В Майами скончался автор песни «I Like to Move It» Эрик Морильо — ему было 49 лет.

Apple представит осенью четыре модели iPhone, две модели Apple Watch и новый iPad. Компания собирается выпустить около 80 млн новых смартфонов с поддержкой 5G уже в этом году, пишет Bloomberg.

Легендарный хоррор-фильм «Крик» перезапустят. В новой версии картины сыграет звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд.