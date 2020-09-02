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Навального отравили ядом типа «Новичок», Греция откроет границу и другие новости дня 20:30 Дайджест
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Врачи клиники «Шарите» рассказали о состоянии Навального. Меркель потребовала ответа от России 19:05
В фонтане бельгийского города нашли сердце его первого мэра. Оно пролежало там больше ста лет 18:28
За проезд в московском метро можно будет платить лицом 17:26
Moscow-Live.ru/Flickr У Навального нашли следы яда из группы «Новичок»
У Навального нашли следы яда из группы «Новичок» 16:56
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Снуп Догг выпустил джин, вдохновленный его хитом «Gin and Juice» 15:49
В Минске пришли с обыском в офис IT-компании PandaDoc Микиты Микадо 15:29
Thibault Penin/Unsplash Оплата в рублях, русские дубляж и субтитры: Netflix локализует сервис в России
Оплата в рублях, русские дубляж и субтитры: Netflix локализует сервис в России 14:40
В Петербурге откроют кинотеатры, фуд-корты и отменят еще ряд ограничений 13:53
Ученые не обнаружили связь между интересом к порнографии и удовлетворенностью в отношениях 13:30
Картина, 40 лет считавшаяся подделкой, может быть работой Рембрандта или его учеников 12:05
У создателей первого серийного российского электромобиля Zetta нет денег на его выпуск 11:34
В России за сутки снова выявили почти 5000 новых заражений коронавирусом 10:43
Apple/YouTube Bloomberg: Apple представит осенью четыре модели iPhone и новый iPad
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Адам Драйвер снимется в триллере «65» от сценаристов «Тихого места» 5:48
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Дайджест

Навального отравили ядом типа «Новичок», Греция откроет границу и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:30

У Алексея Навального нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала комментария от российских властей и заявила, что Навального отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

В России за последние сутки выявили 4952 новых пациента с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились 1 005 000 человек.

В Минске пришли с обыском в офис IT-компании PandaDoc Микиты Микадо. Бизнесмен назвал это проявлением репрессий и сказал, что теперь не знает о местонахождении некоторых своих сотрудников.

Башкирский шихан Куштау наконец получил статус особо охраняемой территории. Теперь добыча полезных ископаемых на нем невозможна.

В Петербурге разрешили работу кинотеатров, фуд-кортов и проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий (кроме публичных). Запреты будут сняты 12 сентября.

Греция откроет границу для россиян с 7 сентября. Пока в страну смогут въезжать только 500 человек в неделю.

Netflix полностью локализует сервис в России. Теперь он предложит российским зрителям русскоязычный интерфейс, субтитры и дубляж, а платить за подписку можно будет в рублях.

Московские власти собираются запустить в метро систему FacePay для оплаты проезда сканированием лица. Ее начнут внедрять в экспериментальном режиме с 1 октября.

В возрасте 76 лет умер народный артист России Борис Клюев, известный по роли Майкрофта Холмса и Николая Воронина. В Майами скончался автор песни «I Like to Move It» Эрик Морильо — ему было 49 лет.

Apple представит осенью четыре модели iPhone, две модели Apple Watch и новый iPad. Компания собирается выпустить около 80 млн новых смартфонов с поддержкой 5G уже в этом году, пишет Bloomberg.

Легендарный хоррор-фильм «Крик» перезапустят. В новой версии картины сыграет звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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