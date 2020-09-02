В фонтане бельгийского города нашли сердце его первого мэра. Оно пролежало там больше ста лет

В фонтане в бельгийском городе Вервье нашли шкатулку с сердцем первого мэра городка Пьера Давида. Об этом сообщает Би-би-си.
Сердце находилось в банке со спиртом, которая, в свою очередь, была помещена в небольшую шкатулку, выполненную из цинка. На шкатулке нашли гравировку: «Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в монумент 25 июня 1883 года».
Сейчас шкатулка находится в городском музее изобразительных искусств. По словам заведующего Департамента общественных работ Вервье Максима Дежэ, шкатулка более века находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Давида. При проведении ремонта памятника рабочие отодвинули камень, который загораживал ее все это время.
Уточняется, что она «находится в действительно безупречном состоянии». Ее нахождение подтвердило старую городскую легенду о том, что в центре городка в прямом смысле хранится человеческое сердце.
Пьер Давид умер осенью 1839 года, ему было 68 лет. Власти города учредили фонд для сбора денег на создание памятника в его честь. Горожане долго собирали деньги, и богато украшенный памятник на городской площади появился только несколько десятилетий после смерти Давида.
После кончины мэра хирурги удалили его сердце с согласия семьи покойного. Тогда же было решено, что оно будет захоронено в памятнике.
Давид был градоначальником Вервье с 1800 года — тогда Бельгия находилась в составе Франции. Когда к власти пришли голландцы, он ушел с должности, но вернулся в 1830 году, после того как Бельгия стала независимой.