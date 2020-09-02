В фонтане бельгийского города нашли сердце его первого мэра. Оно пролежало там больше ста лет

В фонтане в бельгийском городе Вервье нашли шкатулку с сердцем первого мэра городка Пьера Давида. Об этом сообщает Би-би-си.

Сердце находилось в банке со спиртом, которая, в свою очередь, была помещена в небольшую шкатулку, выполненную из цинка. На шкатулке нашли гравировку: «Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в монумент 25 июня 1883 года».

Сейчас шкатулка находится в городском музее изобразительных искусств. По словам заведующего Департамента общественных работ Вервье Максима Дежэ, шкатулка более века находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Давида. При проведении ремонта памятника рабочие отодвинули камень, который загораживал ее все это время.

Уточняется, что она «находится в действительно безупречном состоянии». Ее нахождение подтвердило старую городскую легенду о том, что в центре городка в прямом смысле хранится человеческое сердце.