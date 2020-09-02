В Петербурге запустят водное такси

Cервис по заказу такси Gett запустит в Петербурге водное такси в партнерстве с Anyships — компанией по аренде водного транспорта. Об этом представители Gett рассказали «Афише Daily».

7 сентября водное такси начнет работу в Петербурге, заявили в пресс-службе. Заказать шестиместный катер можно в приложениях Gett и Anyships. Для этого необходимо указать причал, откуда начинается поездка. Всего будет доступно около 100 причалов.

Заказать поездку можно за полчаса до начала. Стоимость минимального маршрута — 3000 рублей на 6 человек за полчаса. В следующем навигационном сезоне цены планируют снизить.

«Задача Anyships — предложить городу не просто прогулочный аттракцион, а полноценную альтернативу наземному транспорту: в хорошую погоду от Петропавловской крепости до центра можно будет добраться без пробок и с комфортом даже в час пик», — заявили основатели Anyships Аркадий Пекаревский и Георгий Кожуховский.

В тестовом режиме сервис будет доступен до конца навигационного сезона 2020 года, рассказали в пресс-службе Gett.

«Глобальная стратегия Gett — разработать SaaS-платформу и стать единым окном для заказа любых видов транспорта. Катер для поездки с ветерком, лимузин на праздник, минивэн для больших компаний — если нужно куда‑то ехать, мы всегда к вашим услугам», — отметил генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.