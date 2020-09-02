Башкирский шихан Куштау получил статус охраняемой территории. Теперь его разработка невозможна

Гора (шихан) Куштау, на разработку которой претендовала «Башкирская содовая компания» (БСК), получила статус особо охраняемой природной территории — памятника природы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова члена Общественной палаты России Ростислава Мурзагулова.

«Я созвонился с секретариатом Радия Хабирова (главы Башкирии. — Прим. ред.). Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление», — сказал он на пресс-конференции Общественной палаты.

Минприроды России ранее предлагало Хабирову создать особо охраняемую природную территорию федерального значения на шихане Куштау с возможным включением гор Тратау и Юрактау. Глава Башкирии заявлял, что власти республики отправили в Минприроды документы на присвоение Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа — решение планировалось принять к 4 сентября.