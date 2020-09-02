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Башкирский шихан Куштау получил статус охраняемой территории. Теперь его разработка невозможна

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:58

Гора (шихан) Куштау, на разработку которой претендовала «Башкирская содовая компания» (БСК), получила статус особо охраняемой природной территории — памятника природы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова члена Общественной палаты России Ростислава Мурзагулова.

«Я созвонился с секретариатом Радия Хабирова (главы Башкирии. — Прим. ред.). Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление», — сказал он на пресс-конференции Общественной палаты.

Минприроды России ранее предлагало Хабирову создать особо охраняемую природную территорию федерального значения на шихане Куштау с возможным включением гор Тратау и Юрактау. Глава Башкирии заявлял, что власти республики отправили в Минприроды документы на присвоение Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа — решение планировалось принять к 4 сентября.

Ранее «Башкирская содовая компания» получила право на разработку шихана и добычу известняка на нем до 2039 года. Компания собиралась начать работу по добыче ископаемых в ближайшие несколько лет, а в августе на горе начали вырубать лес.

Жители Башкирии стали протестовать: они разбили палаточный лагерь на шихане, мешая работам. 15 августа лагерь разгромили силовики, они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, около 70 активистов задержали. Однако на следующий день у демонстрантов получилось отбить лагерь обратно: на новый митинг против разработки шихана приехали тысячи людей со всей Башкирии. Протестующих поддержали и известные люди — например, Максим Галкин.

После этого власти региона объявили, что «Башкирская содовая компания» не будет разрабатывать шихан.

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