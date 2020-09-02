В Минске пришли с обыском в офис IT-компании PandaDoc Микиты Микадо

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провел обыск в минском офисе компании PandaDoc, руководителем которой является бизнесмен Микита Микадо. Об этом проживающий в США предприниматель сообщил в инстаграме.
«Я готов подтвердить, что сегодня утром в наш Минский офис PandaDoc пришел Департамент по Финансовым Расследованиям (ДФР). Проводят обыск. Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете? Мы честная IT компания», — написал он.
Как пишет издание Onliner, большинство сотрудников PandaDoc работает из дома. В квартиры некоторых из них тоже пришли с обыском.
«Не дают пользоваться телефонами, требуют разблокировать компьютеры, пугают и так далее. У нескольких сотрудников был обыск сегодня дома, кого‑то забрали, и местонахождение этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями», — заявил Микадо в видео, опубликованном в его соцсетях.
В конце августа был проведен опрос, показавший, что как минимум 12 IT-компаний уезжают из Беларуси, 59 ищут возможность для частичного перемещения из страны, а еще 112 — для полного.
13 августа силовики пришли с обысками в минские офисы «Яндекса» и Uber. Их официальная причина до сих пор неизвестна, источники The Bell утверждают, что правоохранители хотели получить данные о поездках в «Яндекс.Такси».
В начале августа Микадо предложил финансовую помощь белорусским силовикам, которые решат уволиться и быть «на стороне добра». После этого, по словам предпринимателя, к нему пришло множество откликов от сотрудников белорусских силовых структур.