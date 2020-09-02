В Минске пришли с обыском в офис IT-компании PandaDoc Микиты Микадо

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провел обыск в минском офисе компании PandaDoc, руководителем которой является бизнесмен Микита Микадо. Об этом проживающий в США предприниматель сообщил в инстаграме.

«Я готов подтвердить, что сегодня утром в наш Минский офис PandaDoc пришел Департамент по Финансовым Расследованиям (ДФР). Проводят обыск. Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете? Мы честная IT компания», — написал он.

Как пишет издание Onliner, большинство сотрудников PandaDoc работает из дома. В квартиры некоторых из них тоже пришли с обыском.

«Не дают пользоваться телефонами, требуют разблокировать компьютеры, пугают и так далее. У нескольких сотрудников был обыск сегодня дома, кого‑то забрали, и местонахождение этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями», — заявил Микадо в видео, опубликованном в его соцсетях.