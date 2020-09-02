Оплата в рублях, русские дубляж и субтитры: Netflix локализует сервис в России

Стриминговый сервис Netflix полностью локализует свою работу в России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Национальной медиа группы», которая стала российским партнером сервиса.

В «Национальной медиа группе» заявили, что холдинг стал оператором Netflix на территории России и теперь предоставит зрителям доступ к контенту сервиса.

«Национальная медиа группа» и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса. Эта сделка является частью реализации стратегии НМГ по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России», — рассказала генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина.

На данный момент Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру, сообщили в пресс-службе стримингового сервиса. Англоязычная версия Netflix была запущена в России почти пять лет назад. До последнего момента россиянам была доступна только версия на английском языке.

Локализованная версия предоставит всем российским подписчикам доступ к новому интерфейсу с русскоязычными субтитрами, дубляжом и возможностью оплаты в рублях (ранее это можно было сделать только в евро).

На старте сервис предложит около 40 российских фильмов, ожидается, что к концу года их количество увеличится до 100. Недавно приобретенный российский контент также будет доступен по всему миру.

Абоненты смогут выбрать между базовой (599 рублей), стандартной (799 рублей) и премиальной (999 рублей) подписками.