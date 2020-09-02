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В Петербурге откроют кинотеатры, фуд-корты и отменят еще ряд ограничений

Илья Голубев
Сегодня в 13:53

Губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил работу кинотеатров, фуд-кортов и проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий (кроме публичных), но с ограничениями, пишет «Фонтанка». Запреты будут сняты 12 сентября.

Так, разрешение распространяется только на совершеннолетних, а вот несовершеннолетним ходить в кинотеатры и театры можно только в присутствии законных представителей. На массовые мероприятия вход им всем также запрещен.

Снимают ограничения для санаторно-курортных организаций, пансионатов, домов отдыха, детских лагерей, библиотек, архивов, кадровых агентств и агентств недвижимости, офисов турфирм и экскурсионных бюро, салонов красоты и парикмахерских.

Тем временем в России за последние сутки выявили 4952 новых пациентов с COVID-19 (189 из них как раз в Петербурге), всего в стране коронавирусом заразились 1 005 000 человек. Пандемия продолжается, но представители петербургского бизнеса требуют продолжить полноценную работу, так как экономика города серьезно пострадала за это время.

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