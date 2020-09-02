Ученые не обнаружили связь между интересом к порнографии и удовлетворенностью в отношениях

Интерес к порнографии у людей, состоящих в отношениях, не зависит от степени удовлетворенности этими отношениями, пишет N+1 со ссылкой на соответствующее исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships.

Команда ученых из США и Канады подобрала 217 разнополых и однополых пар. 35 человек из этих пар идентифицировали себя не мужчинами или женщинами, а трансгендерами, агендерами, квир-персонами и другими гендерами. Участие в исследовании приняли люди от 17 до 70 лет, средний участник имел высшее или неоконченное высшее образование, 156 пар не состояли в браке, а большинство пар (171) не имели детей.

В течение 35 дней каждый вечер участникам исследования отправляли электронное письмо с опросом, в котором необходимо было описать подробности о мастурбации или сексуальных контактах респондента в течение последних суток, а также оценить уровень своего влечения и частоту этих событий. Анализ полученных данных проводили индивидуально и комплексно внутри пары.

Оказалось, что удовлетворенность или неудовлетворенность отношениями не влияет на интерес к порногорафическим материалам (видео, фото, текст). При этом просмотр порно повышал сексуальное влечение у женщин и снижал его у мужчин. Также шансы заняться сексом после просмотра порнографии у женщин увеличивались, а у мужчин — наоборот, падали (росли только если речь шла об однополых отношениях).

«Афиша Daily» писала о том, что такое порнография, а также о порнозависимости и возможности ее преодоления.