Картина, 40 лет считавшаяся подделкой, может быть работой Рембрандта или его учеников

Картина «Голова бородатого мужчины», которая почти 40 лет считалась подделкой под великого нидерландского художника Рембрандта, вполне вероятно может оказаться подлинником, написанным кем‑то из его учеников или им самим в его мастерской, сообщает CNN.

Картину в 1951 году передали Музею Эшмола в Оксфорде, а в 1982 году исследователи проекта «Рембрандт» пришли к выводу, что это подделка. После этого «Голову бородатого мужчины» на долгое время оставили в подвале.