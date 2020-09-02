Картина, 40 лет считавшаяся подделкой, может быть работой Рембрандта или его учеников

Картина «Голова бородатого мужчины», которая почти 40 лет считалась подделкой под великого нидерландского художника Рембрандта, вполне вероятно может оказаться подлинником, написанным кем‑то из его учеников или им самим в его мастерской, сообщает CNN.
Картину в 1951 году передали Музею Эшмола в Оксфорде, а в 1982 году исследователи проекта «Рембрандт» пришли к выводу, что это подделка. После этого «Голову бородатого мужчины» на долгое время оставили в подвале.
Уже в 2020 году при подготовке посвященной ранним работам Рембрандта выставки на картину вновь обратили внимание. Оказалось, что она написана на том же дереве, что и «Андромеда, прикованная к скале» художника и портрет матери художника, выполненный его другом Яном Ливенсом, с которым они работали в одной мастерской.
Уточняется, что исследователи обнаружили слои краски, нанесенные относительно недавно, уже после Рембрандта. Это вмешательство испортило изначальный вид работы, но сотрудники музея собираются вернуть ей прежний вид после окончания выставки.