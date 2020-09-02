Bloomberg: Apple представит осенью четыре модели iPhone и новый iPad

Компания Apple представит осенью четыре модели iPhone, две модели часов Apple Watch и новый iPad, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что Apple собирается выпустить минимум 75 млн новых iPhone с поддержкой сети 5G, возможно, даже около 80 млн уже в этом году. По данным источников, компания планирует начать продажи новых смартфонов уже в октябре (официально дата презентации пока не сообщалась). От предыдущих моделей новые iPhone будут отличаться не только поддержкой 5G, но и дизайном и размером экрана.

Кроме новых часов Apple Watch со специальными наушниками и планшета iPad Air c экраном iPad Pro компания, вероятно, сделает не такие громкие анонсы вроде новой модели телеприставки Apple TV и уменьшенной версии колонки HomePod.

В августе инсайдер поделился графиком презентаций Apple — по его информации, новые телефоны представят в октябре, а часы и планшет — в середине октября. При этом в июле компания заявила о переносе своих презентаций.