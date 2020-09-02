Адам Драйвер снимется в триллере «65» от сценаристов «Тихого места»

Американский актер Адам Драйвер, дважды номинированный на «Оскар», снимется в триллере под названием «65», сценарий к которому напишут авторы хоррора «Тихое место» Скотт Бек и Брайан Вудс. Об этом сообщил Deadline.

Бек и Вудс выступят режиссерами картины. Драйвер сыграет в фильме опиоидного наркомана, который попал в «катастрафическую аварию», в которой выжила только 9-летняя девочка. По словам сценаристов триллера, в сюжете будет некий «сверхъестественный поворот».

Производством фильма займутся кинокомпания Сэма Рэйми Raimi Productions, а также Beck/Woods. Когда ленту запустят в производство, пока не уточняется, но известно, что это случится после завершения работы Драйвера в картине Ридли Скотта «Последняя дуэль».