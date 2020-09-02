Хоррор «Крик» перезапустят. В нем сыграет звезда «Пацанов» Джек Куэйд

Легендарный хоррор-фильм «Крик» перезапустят. В новой версии картины сыграет звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд, сообщил Variety.

Поставят ленту создатели триллера «Я иду искать» Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Съемки начнутся до конца 2020 года, а на экраны картина должна будет выйти 14 января 2022 года, отмечает издание.

В новом «Крике» сыграют Кортни Кокс и Дэвид Аркетт — они вернутся к образам репортера Гейл Уэзерс и шерифа Дьюи. Возможно, в фильме также появится исполнительница роли Сидни Прескотт Нив Кэмпбелл — актриса ранее говорила, что ведет переговоры со студией.

Кого сыграет в хорроре Куэйд, пока неизвестно. Также не сообщается, какую роль потенциально может исполнить Кэмпбелл.

Серию слешеров «Крик» снял режиссер Уэс Крейвен. Первый фильм вышел в 1996 году, последний — в 2011 году. Сюжет всех четырех картин был сосредоточен на девушке по имени Сидни Прескотт, которой угрожал убийца в маске. Также есть сериал «Крик», последний его сезон вышел в прошлом году.