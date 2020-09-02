Умер автор песни «I Like to Move It». Эрику Морилло было 49 лет

Музыкант, которому было 49 лет, найден мертвым в своем доме спустя всего несколько недель после того, как женщина обвинила его в сексуальных домогательствах. Морилло отрицал свою вину, но был арестован после того, как медицинские анализы подтвердили изнасилование.

Известный американо-колумбийский диджей Эрик Морилло, более всего известный как автор песни «I Like to Move It», умер в Майями, сообщает WPLG Local 10.

Причина смерти диджея пока неизвестна. В данный момент полиция проводит расследование случившегося.

Эрик Морилло входил в число самых известных диджеев мира, в первую очередь знаменитый как хаус-диджей. Он владел собственным лейблом Subliminal Records. Самой известной композицией музыканта стал трек «I Like to Move It», записанный впервые в 1993 году.

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