Beastie Boys, Ice-T, Cypress Hill: кого еще можно будет услышать на новом альбоме Public Enemy

Судя по всему, музыканты решили не мелочиться — на пластинке можно будет услышать совместные записи с Beastie Boys, Cypress Hill, Run-DMC, Ice-T , Нас, DJ Premier из Gang Starr, Квестлав из Tribe Called Quest и другими именитыми группами и артистами. Альбом выйдет 27 сентября.

Не так давно Public Enemy вместе с DJ Premiere выпустили клип на трек «State of the Union (STFU)», посвященный грядущим выборам президента США и действующему главе страны Дональду Трампу, чьи методы управления музыканты откровенно считают «фашистскими».

Легендарная хип-хоп-группа Public Enemy была образована в середине 80-х, она известна своими остросоциальными и политизированными текстами: участники читали рэп о проблемах афроамериканцев и призывали слушателей бороться за свои права — протестная лирика впоследствии стала визитной карточкой группы.