Beastie Boys, Ice-T, Cypress Hill: кого еще можно будет услышать на новом альбоме Public Enemy

Остросоциальная хип-хоп-группа старой школы Public Enemy поделилась подробностями о своем грядущем альбоме с длинным названием «What You Gonna Do When the Grid Goes Down», сообщает Pitchfork.

Судя по всему, музыканты решили не мелочиться — на пластинке можно будет услышать совместные записи с Beastie Boys, Cypress Hill, Run-DMC, Ice-T, Нас, DJ Premier из Gang Starr, Квестлав из Tribe Called Quest и другими именитыми группами и артистами. Альбом выйдет 27 сентября.