Умер народный артист России Борис Клюев

Советский и российский актер, народный артист России Борис Клюев умер в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директрису Малого театра Тамару Михайлову.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — рассказала Михайлова. Она также уточнила, что причиной смерти оказалось онкологическое заболевание.

Борис Клюев выступал на сцене Малого театра с 1968 года по вторую половину 2010-х, снимался в кино и на телевидении. Самые известные его роли: граф Рошфор в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», брат Шерлока Холмса Майкрофт в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николай Воронин в ситкоме «Воронины».