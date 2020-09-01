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Жизнь дерева в новом клипе Кэти Перри «Resilient»

Илья Голубев
Сегодня в 21:59

Американская поп-певица Кэти Перри выпустила клип на трек «Resilient» со своего альбома «Smile», который вышел 28 августа.

Клип Кэти Перри посвятила своему фан-клубу и своим фанатам, которых называют KatyCats. «Прямо сейчас мы по-настоящему расцвети 🌷», — написала певица в инстаграме.

Альбом «Smile» вышел 28 августа, через два дня после того, как певица родила своего первенца — дочь Дейзи Дав Блум. «Родить ребенка и выпустить пластинку на одной и той же неделе, не шутите с мамой», — поделилась своими ощуениями Пэрри.

В начале марта Кэти Перри выпустила клип «Never Worn White», из которого впервые стало известно, что певица беременна. В декабре у нее вышел новый рождественский клип на песню «Cozy Little Christmas», а в июле ее признали виновной в плагиате христианской рэп-песни. Ранее Перри стала самой высокооплачиваемой певицей по версии журнала Forbes, с июня 2017-го по июнь 2018 года она заработала 83 млн долларов.

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