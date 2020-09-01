В «Мутаборе» пройдет 24-часовой квир-фестиваль Horovod

В клубе «Мутабор» пройдет 24-часовой квир-фестиваль Horovod, сообщил «Нож». Мероприятие проведут объединения Popoff Kitchen и Veselka.

Фестиваль пройдет с 5 по 6 сентября, его посвятят секс-позитивности и взаимоуважению. Любые проявления нетолерантности — расизм, сексизм, гомофобия, фэтшейминг — будут запрещены. По словам организаторов, их цель — создать пространство, где никому не страшно быть собой.

«Любая агрессия — билет на выход. Вы можете свободно выражать свою сексуальность: быть одетым, полураздетым, вообще любым, каким вы себя чувствуете. Здесь все равны», — говорят организаторы.

Территорию клуба превратят в инсталляцию с видео-артом и различными художественными объектами. Музыкальное сопровождение вечера будет электронным: на сцене «Мутабора» выступят Кирилл Шаповалов, Коля Риш, Alex Bizl, Марина Бибик и другие диджеи. Купить билеты на Horovod можно здесь.