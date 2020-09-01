«Мосгортранс» планирует к 2030 году заменить все автобусы на электробусы

В Москве к 2030 году должен остаться только электрический транспорт, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава «Мосгортранса» Артем Бурлаков.

Уточняется, что сейчас в Москве курсируют 450 электробусов, к концу года их число увеличат до 600, а уже с 2021 года столичные власти начнут отказываться от бензинового и дизельного общественного транспорта. Только к 2024 году на дорогах Москвы должны оказаться 2600 электробусов, что составит треть всего нынешнего городского автопарка.

Бурлаков называет электробусы «зеленым» транспортом, однако издание MoskvichMag указывает, что это не совсем так — этот вид транспорта тратит 60 литров дизельного топлива ежедневно на обогрев салона в холодное время года. Только 450 электробусов, по грубым подсчетам, тратят 2,5 млн литров топлива в год, что не очень экологично.

С 25 августа все регулярные маршруты московских троллейбусов передали электробусам и автобусам. В знак уважения оставят лишь один маршрут — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, по которому будут ходить два ретротроллейбуса.