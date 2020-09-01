Студенты Минска вышли на протесты, россиян пустили в Польшу и другие новости дня

В России за последние сутки зарегистрировали 4729 новых пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 1 млн человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает «необоснованными» требования к России расследовать возможное отравление Алексея Навального, который сейчас находится в коме в немецкой больнице. В Минздраве же утверждают, что в кому часто впадают «без видимых причин».

Белорусские оппозиционные политики Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой партии «Вместе». Александр Лукашенко тем временем заявил, что у белорусов и россиян «общее отечество от Бреста до Владивостока», и пообещал его «сохранить».

Минские студенты 1 сентября вышли на протестные акции против избрания Александра Лукашенко президентом Беларуси, но против них выступил ОМОН. За все три недели протестов в стране, по данным ООН, от пыток в белорусских СИЗО пострадали минимум 450 человек.

На 82-м году жизни умер детский писатель Владислав Крапивин. Он написал более 450 романов, повестей, рассказов и стихотворений — например, «Мальчик со шпагой», «Тень каравеллы», «Валькины друзья и паруса», «Алые перья стрел» и другие.

Шестеро московских школьников поддержали иск против рэпера Моргенштерна, сказали, что он плохой музыкант, и сожгли его портрет. Иск ранее подал учитель географии из‑за высказывания музыканта, что школы — это «домики, из которых выходят рабы».

Польша открыла авиасообщение с Россией. Правительство страны подготовило новый список из 44 государств, куда нельзя летать самолетам, и России там нет.

В Татарстане отец 11-летнего школьника требует уволить учителя истории Айдара Гарифуллина, который во время урока в пятом классе упомянул о гомосексуальных отношениях в Древней Греции. Родитель даже написал открытое письмо президенту республики, где посетовал, что школьников не защитили от «мирового зла».

«Амедиатека» и «Каро.Арт» покажут новый мини-сериал с Джудом Лоу «Третий день» раньше мировой онлайн-премьеры. Показ запланирован на 13 сентября в московском кинотеатре «Октябрь».

Благотворительный фонд «Дом с маяком» возобновляет литературные встречи. Гостем очередного вечера 6 сентября станет режиссер Юрий Быков — с критиком Галиной Юзефович они обсудят повесть «Черный монах» Антона Чехова.