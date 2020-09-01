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В Fortnite появилась статуя в честь Черной Пантеры

Илья Голубев
Сегодня в 20:29

В многопользовательской игре Fortnite появился монумент «Крадущаяся пантера» («Panther’s Prowl»), посвященный супергерою Marvel Черная Пантера, сообщает издание Polygon.

Статуя посвящена актеру Чедвику Боузману, исполнителю роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel: Боузман скончался на днях от рака. «Вместе со всем миром мы глубоко скорбим о смерти Чедвика Боузмана», — объявил представитель разработчиков игры. Уточняется, что в новом сезоне Fortnite появились персонажи и локации комиксов Marvel.

Чедвик Боузман умер 29 августа от рака толстой кишки, с которым он боролся несколько лет, актеру было всего 43 года. Твит о смерти Боузмана в его официальном аккаунте стал самым популярным постом за всю историю социальной сети, а американцы уже потребовали заменить памятник Конфедерации на статую актера в его родном городе.

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