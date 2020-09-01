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Из российского Steam и Microsoft Store удалили игру с героем-трансгендером

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:57

Игра Tell Me Why от создателей Life is Strange была удалена из российских Steam и Microsoft Store, сообщил DTF.

Как отмечает издание, исчезновение игры с российских версий площадок может быть связано с тем, что главный герой игры — трансгендерный мужчина.

Сюжет разворачивается вокруг близнецов Тайлера и Элисон, которые отправляются на Аляску, чтобы разобраться в воспоминаниях о беспокойном детстве. Тема трансгендерности неоднократно поднимается в игре — при создании разработчики сотрудничали с GLAAD.

Tell Me Why недоступна не только в России, но также в Украине, Китае, Сингапуре, Турции и еще ряде стран Ближнего Востока. Причины снятия игры с продажи в тех или иных регионах в Microsoft не раскрывают.

«Доступность игр для разных регионов может отличаться. Это решение принимается на основе широкого ряда факторов, при этом приоритетом всегда является обеспечение наилучшего игрового опыта для пользователей», — сказали в компании.

Ранее в Microsoft Store заявляли, что игра скоро вновь появится на площадке — она стала недоступна с 27 августа. Однако на 1 сентября ее все еще нельзя купить там, отмечает DTF.

Минувшим летом российские сенаторы предложили запретить трансгендерным персонам вступать в браки и усыновлять детей. Законопроект вызвал бурные обсуждения в ЛГБТ-сообществе. Кроме того, против него выступило медицинское сообщество.

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