Порноактеру Рону Джереми предъявили еще 20 обвинений в сексуальных преступлениях

Порноактеру и режиссеру Рону Джереми предъявили еще 20 обвинений в сексуальных преступлениях, одно из которых он мог совершить по отношению к 15-летней девочке, сообщает Reuters.

Уточняется, что эти преступления 67-летний Джереми, один из самых ярких представителей кино для взрослых, совершил в течение последних 16 лет. Его жертвами (их уже 17) стали девушки в возрасте от 15 до 54 лет.

Сам порноактер утверждает, что он невиновен (причем утверждает давно, еще в июне он писал в твиттере, что «не может дождаться возможности доказать свою невиновность в суде»). Если его вину все же признают, ему грозит до 250 лет тюремного заключения.

Следствие над Роном Джереми продолжается уже несколько лет. В индустрии он еще с 1970-х, а сняться успел в более чем 2000 фильмов для взрослых (в том числе своих собственных).