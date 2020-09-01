В пространстве Simach на Тверском бульваре выступит турецкий диджей Barış K.

В баре Simach на Тверском бульваре, реинкарнации легендарного «Симачева», 5 сентября пройдет первая послекарантинная вечеринка с диджеем-гостем.

Перед гостями клуба выступит стамбульский музыкант Barış K. (Barış Karademir), участник группы İnsanlar. Barış K. уже двадцать лет на сцене, и в Москву он привезет свою коллекцию пластинок с редкой азиатской музыкой и мотивы турецкой танцевальной традиции 1970-х. Поддержат его резиденты Simach Гриша Нелюбин и Егор Холкин.

Специально для вечеринки бар переделают под большой самолет с барменами-стюардами. Организаторы вечеринки заявили «Афише Daily», что на этом рейсе можно будет «вообще все». Вход свободный.