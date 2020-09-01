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Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:02

Правительство Польши подготовило новый список из 44 государств, с которыми страна запрещает осуществлять авиасообщение из‑за пандемии коронавируса. Россию из него исключили, сообщает ТАСС.

Постановление польского правительства будет действовать со 2 по 15 сентября и не коснется военных бортов и самолетов, которые выполняют рейсы согласованно с премьер-министром Польши — они смогут летать в запрещенные страны.

В списке стран, откуда Польша пока не будет принимать самолеты, остались Израиль, Испания, Мальта, Армения, Казахстан, Бразилия, Индия, Гибралтар, Ливия, Ливан, Македония, Парагвай, Намибия, Румыния и США. Россия, Китай, Франция и Хорватия из списка, наоборот, исчезли.

Полный запрет на авиасообщение, введенный в Польше из‑за коронавируса, был отменен в ночь с 16 на 17 июня для некоторых стран Европейского союза и других направлений.

В середине августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Ранее запрет на рейсы из России также сняла Австрия. Кроме того, с 1 августа возобновлено международное сообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией, а также открыта граница с Абхазией.

Ранее, в конце марта, на фоне пандемии коронавируса Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства.

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