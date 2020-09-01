В Татарстане требуют уволить учителя истории, который рассказал школьникам о геях в Древней Греции

В Татарстане отец 11-летнего школьника требует уволить учителя истории Айдара Гарифуллина, который во время урока в пятом классе упомянул о гомосексуальных отношениях в Древней Греции. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Мужчина еще в прошлом учебном году пожаловался в прокуратуру и Министерство образования, историку вынесли предупреждение. Однако отец остался недоволен, он требует увольнения преподавателя. «Разве педагог должен давать маленьким детям такие «знания»? <…> Неужели учитель не знал, что в стране действует закон, который запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних?» — говорит он. Учитель в ответ сообщил, что «не пропагандировал, а констатировал факты».

Сейчас родитель написал открытое письмо президенту Татарстана. В нем говорится: «Поражает беспечное равнодушие руководителей системы образования и властей города к этому вопросу. Они до сих пор не приняли соответствующих мер для защиты учащихся от этого мирового зла. Во имя спасения учащихся от обучения в школах сексуальным извращениям прошу принять чрезвычайные меры».