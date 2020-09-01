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«Мы против кринжа»: школьники поддержали иск против Моргенштерна и сожгли портрет рэпера

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:54

Шестеро московских школьников поддержали иск против рэпера Моргенштерна и записали обращение к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Об этом пишет издание «Подъем».

Ранее на рэпера подали в суд за высказывание о школах и вузах: он заявлял, что они являются «домиками, из которых выходят рабы». Это возмутило учителя географии Артема Васильевых, который посчитал, что Моргенштерн призывает несовершеннолетних к отказу от образования и к распитию алкоголя, и потребовал ограничить доступ к «запрещенным информационным материалам». К нему присоединился блогер и музыкант Юрий Семеняк.

Школьники в своем видеообращении к Кузнецовой заявили, что поддерживают иск и считают Моргенштерна плохим исполнителем.

«Мы просим вас прекратить молчание и поддержать иск учителя Артема Васильевых и музыканта Юрия Семеняка к рэперу Моргенштерну. Мы против кринжа, который разлагает мозг молодых ребят, учащихся в школе. Нет успеха без усилий и труда, нет нормальной жизни без полноценного образования», — сказали подростки.

Они уточнили, что «не против новой школы рэпа», но в словах Моргенштерна «нет смысла, как и в его текстах». После этого подростки сожгли портрет рэпера.

Васильевых заявил, что школьники на видео не имеют к нему отношения. «Нет, не мои. С ними не связывался. Мне прислали ролик… Я в шоке», — сказал он. Самому учителю после его иска стали поступать угрозы от фанатов рэпера: кто‑то прислал ему фото отрезанной головы собаки с припиской «Руки прочь от Алишера, или с тобой будет так же».

Васильевых подал иск в Тверской районный суд 26 августа. По мнению истца, музыка Моргенштерна противоречит закону о защите детей от вредной для них информации.

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