Белый медведь напал на менеджера по защите от белых медведей

На острове Западный Шпицберген белый медведь забрался в палатку, стоявшую на территории кемпинга, и напал на спящего в ней человека. От полученных ранений мужчина скончался, сообщает BBC News.

Известно, что погибший работал менеджером в кемпинге. В частности, он отвечал за обеспечение безопасности жителей палаточного лагеря.

Хозяйка кемпинга рассказала, что до того, как произошло нападение, жители были предупреждены о белом медведе, который бродит неподалеку. «Йохан (так звали погибшего. — Прим. ред.) сказал, что все под контролем», — вспоминает она.