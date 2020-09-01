Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале от сценариста «Клана Сопрано»

Арнольд Шварценеггер исполнит одну из главных ролей в новом сериале компании Skydance Television. Как пишет The Hollywood Reporter, актер и бывший губернатор Калифорнии также выступит исполнительным продюсером проекта.

Сериал расскажет о шпионских приключениях отца и дочери. Сценарий напишет Ник Сантора — сценарист «Клана Сопрано» и «Обмани меня». Другие подробности пока не известны.

Сообщается, что сейчас проект находится на ранней стадии разработки — идет подбор актрисы на роль дочери главного героя. Шварценеггер уже работал со Skydance над двумя последними частями франшизы «Терминатор».