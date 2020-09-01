Okko разыграет билеты на церемонию закрытия «Кинотавра» в Сочи

Мультимедийный стриминговый сервис Okko запустил розыгрыш билетов на церемонию закрытия кинофестиваля «Кинотавр», которая пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября.

Для участия в розыгрыше достаточно подписаться на сообщества Okko в соцсетях и записать короткое видео (не более 1 минуты) с объяснением, почему именно вы должны попасть на эту церемонию. Видео следует выложить у себя на странице «ВКонтакте» или в инстаграме с хештегом #okkokinotavr и отметкой @okkomovies Крайний срок — 8 сентября. Победителя выберет жюри — он получит приглашение на церемонию закрытия для двух персон.

31-й «Кинотавр» должен был пройти в июне, но его перенесли из‑за пандемии коронавируса. В прошлом году главный приз фестиваля взял фильм «Бык» Бориса Акопова. Во время этого фестиваля подписчикам Okko будут доступны к просмотру все лауреаты «Кинотавра» с 2005 по 2019 год.

В этом году будет немного изменен формат фестиваля — он примет меньше гостей, чем обычно, развлекательная программа будет немного сокращена, а все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.