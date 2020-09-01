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«Всем привет, это горсовет»: депутаты из Улан-Удэ зачитали к 1 сентября рэп для школьников

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:08

Депутаты горсовета Улан-Удэ зачитали рэп к 1 сентября, где рассказали школьникам о важности образования и здорового образа жизни. Видео они опубликовали в инстаграме.

В частности, они рассказали, что нужно сделать, чтобы сдать ЕГЭ и «молодым и красивым остаться» («надо с утра начать отжиматься» — Прим. ред.). Депутаты также порекомендовали «поднажать на литературу», когда проблемы с фигурой будут улажены.

«Не кури сигареты и не пей алкоголь, это не круто, это просто отстой. Круто, когда на полке награды с математической олимпиады», — зачитали депутаты горсовета.

В видео снялись депутаты горсовета Василий Цыремпилов, Денис Гармаев, Жаргал Цыбиков, Василий Иванов и Владимир Ильин. Они также предложили школьникам принять участие в конкурсе и рассказать о «веселой школьной жизни» — победителей ждут призы от горсовета.

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