Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян «общее отечество от Бреста до Владивостока». Об этом пишет государственное агентство Беларуси «БелТА».

«В послании до выборов я сказал: вы (Россия — Прим.ред.) нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря. Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто‑то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы с президентом уже сделали эти выводы. Мы с Путиным сохраним наше общее отечество от Бреста до Владивостока», — сказал Лукашенко.

В ближайшие недели Лукашенко и Путин должны встретиться в Москве. Ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании миллиарда долларов долга.

Путин, в свою очередь, сообщил, что сформировал по просьбе Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. Российские силы не будут применяться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси не перейдут границ и не начнут разбой, сказал российский президент. Ситуацию в республике он назвал «выравнивающейся», а действия силовиков охарактеризовал как «сдержанные».

Российские власти в целом поддерживают риторику Лукашенко. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что белорусской оппозицией руководят с Запада.