перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Студенты в Минске вышли на протесты. Их стал разгонять ОМОН 14:11
Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян «общее отечество от Бреста до Владивостока» 13:13
Baikal Daily/YouTube «Всем привет, это горсовет»: депутаты из Улан-Удэ зачитали к 1 сентября рэп для школьников
«Всем привет, это горсовет»: депутаты из Улан-Удэ зачитали к 1 сентября рэп для школьников 13:08
Сергей Лавров: «Требования к России расследовать инцидент с Навальным необоснованны» 12:43
Актер Юра Борисов стал гостем нового выпуска «Вдудя» 12:19
В «Октябре» покажут новый сериал с Джудом Лоу раньше мировой онлайн-премьеры 12:14
Суд постановил госпитализировать школьницу, подписавшуюся на группу о «Колумбайне» в «ВКонтакте» 11:35
«Гоголь-центр» проведет «Концерт врачам» 11:29
Glen Carrie/Unsplash Больше миллиона человек заразились коронавирусом в России
Больше миллиона человек заразились коронавирусом в России 10:43
Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум», за покупку которого раньше грозили уголовные дела 10:39
Родственники Виктора Цоя попросили Путина запретить выход фильма Алексея Учителя «Цой» Обновлено в 9:59
Умер детский писатель Владислав Крапивин 9:59
«Яндекс.Дзен» будет бороться с фейками. Ему помогут ТАСС, «Интерфакс» и The Bell 9:46
NurPhoto/Getty Images Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой партии. Она называется «Вместе»
Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании новой партии. Она называется «Вместе» 9:01
В Китае заблокировали единственную в стране соцсеть на монгольском языке 7:06
Сестры Делевинь начали продавать веганские вина 5:41
В Ростове-на-Дону продадут исторический особняк. Его начальная цена составляет пять рублей 5:25
Netflix начал показывать киноконтент бесплатно 4:38
Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg 4:05
Мундепа Юлию Галямину обвинили по «дадинской» статье 2:24
Отключить рекламу

Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян «общее отечество от Бреста до Владивостока»

Анастасия Цой
Сегодня в 13:13

Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян «общее отечество от Бреста до Владивостока». Об этом пишет государственное агентство Беларуси «БелТА».

«В послании до выборов я сказал: вы (Россия — Прим.ред.) нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря. Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто‑то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы с президентом уже сделали эти выводы. Мы с Путиным сохраним наше общее отечество от Бреста до Владивостока», — сказал Лукашенко.

В ближайшие недели Лукашенко и Путин должны встретиться в Москве. Ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании миллиарда долларов долга.

Путин, в свою очередь, сообщил, что сформировал по просьбе Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. Российские силы не будут применяться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси не перейдут границ и не начнут разбой, сказал российский президент. Ситуацию в республике он назвал «выравнивающейся», а действия силовиков охарактеризовал как «сдержанные».

Российские власти в целом поддерживают риторику Лукашенко. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что белорусской оппозицией руководят с Запада.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
хип-хоп
«Summer Sound»: Хаски
Скандальный рэпер — талантливый исследователь русской хтони
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить